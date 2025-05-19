Одесит ошукав п’ятьох громадян, видаючи себе за майстра з ремонту пральних машин

Правопорушник заподіяв потерпілим збитки на загальну суму більше 22 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру.

Поліцейські встановили, що раніше судимий за грабіж 40-річний містянин розмістив на одному з популярних інтернет-ресурсів оголошення щодо надання послуг з ремонту пральних машин. Протягом двох тижнів з «майстром» зв’язалися п’ятеро одеситів. Він навідався до клієнтів, оцінив обсяг робіт, взяв гроші нібито на закупівлю необхідних запчастин і зник, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Зловмисник спричинив співмістянам збитки на загальну суму 22 тисячі 100 гривень. Не дочекавшись обіцяного та зрозумівши, що вони стали жертвами шахрая, потерпілі звернулися до поліції.

Під час розслідування правоохоронці встановили та розшукали правопорушника. Чоловік зізнався, що чужі гроші витратив на власні потреби.

«За наявності достатніх доказів ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Максимальне покарання за таке правопорушення – позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – розповів старший слідчій відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віталій Гаврищук.

Одеське районне управління поліції № 1