Оформлення фіктивної інвалідності – трьом спільницям, у яких вилучено ₴7 млн., повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури двом медичним працівникам та їх спільниці повідомлено про підозру за фактами зловживання впливом, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, голова лікарської комісії одного із медичних закладів регіону організувала злочинну схему «заробітку» на оформленні фіктивних медичних документів.

До злочинної діяльності вона залучила медсестру та свою знайому.

Знайома підшукувала «клієнтів» та через медсестру передавала їхні документи та гроші лікарю.

Усіх трьох правоохоронці викрили 20 квітня 2023 року після отримання та розподілу 4 600 доларів США.

За результатами обшуків в службових кабінетах, за місцем проживання фігурантів та у їх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті загальною сумою понад 7 млн грн.

Організатору обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а двом її спільницям – домашній арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області за оперативного супроводу УСР в Хмельницькій області ДСР НП України та Управління СБУ в області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачає альтернативні покарання у виді штрафу або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури