Оголошено про підозру уродженцю Донеччини за хуліганські дії на столичному Хрещатику

Зловмисник підійшов на вулиці до двох перехожих та спровокував конфлікт. Далі він почав погрожувати їм ножем, застосував газовий балончик та втік. Завдяки професійним діям оперативних співробітників фігуранта затримано. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження.

До відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що невідомий на вулиці Хрещатик погрожував ножем, забризкав його та колегу балончиком та втік. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та оперативників.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, під час відпрацювання центральної частини міста оперативники протягом двох годин затримали чоловіка за скоєння хуліганських дій:

«Ми встановили, що на вулиці зловмисник спровокував з перехожими конфлікт, погрожував ножем, а далі застосував газовий балончик та втік. За допомогою камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» ми швидко встановили особу порушника. За дві години оперативники помітили неподалік від місця скоєння злочину ймовірного підозрюваного, тож негайно вжили заходів для його затримання. Фігурант чинив опір працівнику поліції — погрожував ножем та розпилив в обличчя газ, проте це не завадило правоохоронцю за лічені хвилини припинив дії зловмисника».

Уродженця Донеччини, 1999 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування, крадіжки та шахрайські дії. У ході слідчих дій поліцейські вилучили у затриманого речові докази — газовий балончик та ніж, які направили на експертизу.

«За даними фактами розпочато два кримінальних провадження: за частиною другою статті 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, та частиною четвертою статті 296 – хуліганство Кримінального кодексу України. Наразі проводяться заходи, спрямовані на встановлення причетності затриманого до вчинення злочинів на території міста Києва. Йому загрожує до семи років позбавлення волі», — додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва