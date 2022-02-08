Опасный мобильный спам «чистит» банковские карты любителей халявы

По мере того, как рабочие схемы обмана интернет-пользователей приобретают все большую известность благодаря СМИ и отзывам в соцсетях, жулики вынуждены проявлять чудеса изобретательности и выдумывать новые сценарии. Даже с применением уже заезженных технических средств.

Если раньше жертвами мошенничества «OLX Доставка» становились исключительно продавцы с о одноимённого сайта, то теперь пострадать от этой схемы может практически любой достаточно жадный и не очень честный человек.

Как свидетельствуют интернет-пользователи, такой «модернизации» подверглась хорошо известная схема обмана продавцов с популярной доски объявлений. Человек, разместивший объявление о продаже товара, получал от мошенников в Вайбер предложение оформить покупку безопасным способом, через сервис «OLX Доставка». После этого ему присылали ссылку на фишинговый сайт, на котором предлагалось ввести данные карты для зачисления денег от покупателя. В результате такого ввода, продавец лишался всех денег со своего счета.

Теперь любой случайный человек, номер которого узнали мошенники, может получить на вайбер якобы автоматическое извещение от OLX-бота о псевдо-ошибочном поступлении на его счет денег.

«Поздравляем, оплачена и оформлена доставка по объявлению №… », — говорится в сообщении.

«Вы подтверждаете, что вы – владелец товара и оплата за него начисляется именно вам, а не третьему лицу, поскольку средства зачисляются сразу… Для получения денег и номера отправления товара Новой Почтой, необходимо перейти по данной форме для подтверждения личности».

После этого идет ссылка на фишинговый сайт, где все так же нужно ввести данные банковской карты.