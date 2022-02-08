Опасный мобильный спам «чистит» банковские карты любителей халявы
По мере того, как рабочие схемы обмана интернет-пользователей приобретают все большую известность благодаря СМИ и отзывам в соцсетях, жулики вынуждены проявлять чудеса изобретательности и выдумывать новые сценарии. Даже с применением уже заезженных технических средств.
Если раньше жертвами мошенничества «OLX Доставка» становились исключительно продавцы с о одноимённого сайта, то теперь пострадать от этой схемы может практически любой достаточно жадный и не очень честный человек.
Как свидетельствуют интернет-пользователи, такой «модернизации» подверглась хорошо известная схема обмана продавцов с популярной доски объявлений. Человек, разместивший объявление о продаже товара, получал от мошенников в Вайбер предложение оформить покупку безопасным способом, через сервис «OLX Доставка». После этого ему присылали ссылку на фишинговый сайт, на котором предлагалось ввести данные карты для зачисления денег от покупателя. В результате такого ввода, продавец лишался всех денег со своего счета.
Теперь любой случайный человек, номер которого узнали мошенники, может получить на вайбер якобы автоматическое извещение от OLX-бота о псевдо-ошибочном поступлении на его счет денег.
«Поздравляем, оплачена и оформлена доставка по объявлению №… », — говорится в сообщении.
«Вы подтверждаете, что вы – владелец товара и оплата за него начисляется именно вам, а не третьему лицу, поскольку средства зачисляются сразу… Для получения денег и номера отправления товара Новой Почтой, необходимо перейти по данной форме для подтверждения личности».
После этого идет ссылка на фишинговый сайт, где все так же нужно ввести данные банковской карты.
Сценарий рассчитан на любителей халявы, которые обрадовавшись редкой удаче, поспешат получить чужие деньги. Однако, вместо получения чужих денег, они отдадут свои. В результате, одни мошенники накажут других.
Очевидно, что просто жадных людей гораздо больше, чем продавцов OLX, а значит, такой «апгрейд» путем социальной инженерии, открывает мошенникам практически безграничные возможности. В связи с этим, мы призываем быть бдительными и игнорировать подобные спамерские сообщения, поскольку весьма многие из тех, кто ранее практиковал мошенничество «OLX Доставка», могут переключиться на новую схему.
Особая ирония заключается в том, что потерпевшему придется объяснять Киберполиции, что он пострадал в результате попытки незаконно присвоить себе чужие деньги. // internetua.com