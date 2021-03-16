Опер российской ФСБ пытался завербовать жителя Сумщины

По результатам собранных доказательств Сумской областной прокуратурой 15 марта жителю Сумской области сообщено о подозрении в приготовлении к совершению умышленных действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины (ч. 1 ст.14, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый систематически ездил на территорию Российской Федерации для приобретения горюче-смазочных материалов.

Во время очередного пересечения границы в пункте пропуска мужчину пригласили в административное здание, где оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации начал угрожать ему конфискацией авто и уголовной ответственностью, если тот откажется выполнять поставленные задачи. От мужчины требовали собрать информацию об общественной организации, членом которой он был, о воинской части, которая дислоцируется в городе, местных властях и правоохранительных органах. Сначала он дал кураторам согласие выполнить их преступные задачи, однако, когда получил дополнительные указания, решил отказаться, при этом обратился в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Поскольку мужчина во исполнение преступной задачи представителей иностранной организации никаких действий не совершил и добровольно заявил органам Службы безопасности Украины о своей связи с ними и о полученном задании, он подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Досудебное следствие проведено следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. // dancor.sumy.ua