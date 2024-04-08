Оперативники ДВБ Нацполу заблокували схему торгівлі «білими квитками»
Колишня медсестра одного із медзакладів Полтавщини організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і для бажаючих уникнути мобілізації. З охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень. Її затримали під час чергової оборудки.
Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили інформацію про незаконні оборудки 40-річної жінки, яка в минулому працювала медичною сестрою в одній з лікарень Полтави. Вона, пропонуючи вплинути на лікарів, гарантувала оформлення другої групи інвалідності. В обмін за таку послугу жінка отримувала 200 тисяч гривень. З’ясувалося, що серед «фіктивних» людей з інвалідністю були і ухилянти.
Оперативники ДВБ та слідчі поліції Харківщини затримали зловмисницю після передачі їй другої частини грошей – 185 тисяч гривень. Речові докази вилучили.
Фігурантці оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років за ґратами. Триває слідство з метою встановлення ймовірних учасників злочину.
Процесуальне керівництво здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.
Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України