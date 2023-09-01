Ошукали громадян на ₴175 млн.: на Буковині повідомили про підозру власникові компанії-забудовника

Встановлено 190 громадян, які постраждали внаслідок шахрайських дій.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно зі слідчими Чернівецького районного управління та кіберполіцією встановили, що компанія-забудовник уклала з громадянами-інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у багатоквартирному житловому будинку. Проте після укладання угод будівельні роботи так і не продовжилися, залишившись на стадії зведення будинку. Упродовж тривалого часу ділки називали різні строки продовження будівництва та здачі об’єкта в експлуатацію. Зрозумівши, що їх ошукали, громадяни звернулися до поліції.

Наразі поліцейські встановили 190 потерпілих, які інвестували у будівництво квартир від 450 тис. до 1,3 млн грн.

30 серпня власнику компанії-забудовника повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться подальший збір доказової бази для притягнення інших осіб, причетних до шахрайських дій. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України