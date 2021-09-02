Патрульні «по гарячих слідах» затримали зловмисників, які побили та пограбували іноземця

Сьогодні вночі патрульних викликали на вулицю Ігорівську, де перехожий став очевидцем, як троє чоловіків побили четвертого, а після нишпорили у нього в кишенях.

Потерпілий та очевидець надали інспекторам детальний опис нападників та речей, які вони відібрали.

Патрульні взялися обстежувати прилеглу територію. В одному з закладів неподалік виявили трьох осіб, що підпадали під опис. Під час затримання в одного з чоловіків з кишені випав телефон потерпілого та банківська картка. У іншого із собою виявили його гаманець.

Для з’ясування обставин події та надання кваліфікації діям затриманих патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції.

Патрульна поліція Києва