Передавав дані про ЗСУ через соцмережу – у держзраді викрито мешканця Покровська

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру громадянину України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно нього у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

За даними слідства, у квітні 2022 року мешканець м. Покровська добровільно співпрацював з окупаційною армією РФ.

Він передавав її представнику зі свого акаунту у соціальній мережі «Вконтакте» повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області.

Отримана від підозрюваного інформація використовувалась державою-окупантом під час військовій агресії проти України.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора