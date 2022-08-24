Перейшли на бік ворога та допомагали у підривній діяльності проти України – за державну зраду судитимуть мешканців Одещини

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду 3 обвинувальних акти стосовно трьох мешканців Одещини за фактами державної зради (ч.ч. 1, 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що один з обвинувачених, з 24 лютого 2022 року, перебуваючи на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку «ДНР», брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України на території Донецької області.

Обвинувачений здійснював протистояння Збройним силам України у населених пунктах Прохорівка, Кам’янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближне, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове на Донеччині. При цьому, брав участь у зайнятті і окупації вказаних населених пунктів. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами української армії його було взято в полон.

Двоє інших зрадників, з травня по липень цього року, використовуючи власні мобільні телефони, під час особистої переписки в одному з інтернет-месенджерів, передавали інформацію представникам спецслужби держави-окупанта, з позначеннями координат про переміщення, рух та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області. Текстові повідомлення із зазначеними координатами зловмисники закріплювали фотознімками місць пересування та розташування сил та засобів ЗСУ.

Зокрема, один з обвинувачених повідомляв про переміщення військового вантажу залізницею через Білгород-Дністровський район та наслідки влучання ракет по залізничному мосту.

Під час затримання у чоловіків виявлено та вилучено мобільні телефони, які використовувались в протиправній діяльності.

Наразі за клопотанням прокурорів усі троє обвинувачених перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

!За цей злочин Законом передбачено довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури