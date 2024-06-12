Переплата майже ₴900 тис. під час ремонту доріг – повідомлено про підозру директору столичного КП

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру директору КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах приватного підприємства (ч. 2 ст. 364 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, в червні 2023 року директор комунального підприємства підписав договір на поставку 930 тон бетонної суміші для ремонту доріг на загальну суму майже 6 млн грн.

За результатами експертизи, ринкова ціна однієї тони суміші на 1 тисячу гривень нижча, ніж ціна за якою її закуповували комунальники.

Таким чином посадовцем встановлено штучне завищення ціни на загальну суму майже 900 тис. гривень.

Київська міська прокуратура