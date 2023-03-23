Переправлення військовозобов’язаних під виглядом перевізників гуманітарних вантажів – на Закарпатті судитимуть адвокатку та її спільника

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо адвокатки та перевізника з Ужгорода за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон за грошову винагороду та збуту підробленого офіційного документа за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, обвинувачена у змові з іншими особами розробила протиправний механізм незаконного переправлення осіб через держкордон. Першочергово йшлося про виготовлення чоловікам документів про навчання у вищих навчальних закладах європейських країн і довідок територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які б підтверджували наявний в особи статус здобувача освіти.

Згодом, зважаючи на введення в державі обмежень на виїзд студенів, жінка пропонувала «клієнтам» дещо інший спосіб нібито легального перетину кордону. За 8000 доларів США вона домовилась із клієнтом про виготовлення для нього посвідчення водія і внесення його даних до системи «Шлях», що дало б можливість виїхати за межі України під виглядом перевізника гуманітарних вантажів.

Раніше адвокатка одержала частину грошових коштів – 5000 доларів США. Залишок суми в розмірі 3000 доларів США «ухилянт» надав спільнику жінки – водію, з яким безпосередньо намагався виїхати до Словаччини. На території пункту пропуску осіб затримали «на гарячому» наприкінці вересня минулого року.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та УСР в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури