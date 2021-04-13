До 5 років тюрми засуджено мешканця Тячівщини, що побив односельця й залишив помирати

23-річного мешканця району засуджено до реального терміну ув’язнення.

Особу обвинувачують у завданні необережного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 128 КК України) та залишення потерпілого в небезпеці (ч. 3 ст. 135 КК України).

Інцидент трапився у квітні минулого року в смт. Тересва. Слідством встановлено, що закарпатець наніс односельцеві кілька ударів по обличчю та тілу, після чого залишив у безпорадному стані. Сам чоловік пояснював: їхав із компанією на автомобілі, а потерпілий не хотів поступитися дорогою, що і спровокувало його на такий вчинок.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень громадянин втратив свідомість, а вже за добу помер у районній лікарні. Медики діагностували в нього, зокрема, закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

За сукупністю вчинених злочинів обвинуваченому ухвалено вирок – 5 років позбавлення волі, – вступ якого в законну силу очікується, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн