Під час перевірок прокурорів у прикордонних областях виявили 10 зрадників

У результаті перевірки діяльності прокуратур у прикордонних областях встановлено десятьох підозрюваних у державній зраді або колабораціонізмі.

Про це повідомив у інтерв’ю Укрінформу Генеральний прокурор Андрій Костін.

“Дійсно, одразу після вступу на посаду я призначив перевірку діяльності прокурорів дев’яти прифронтових областей. Під час перевірки у шести областях – Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Луганській, Харківській та Херсонській – виявили факти порушення присяги прокурора і злочини, пов’язані зі збройною агресією РФ. У результаті десятьом працівникам органів прокуратури – сімом прокурорам і трьом держслужбовцям – повідомили про підозру у державній зраді або колабораційній діяльності”, – сказав Костін.

За словами Костіна, обвинувальні акти щодо вже колишніх службовців прокуратур Луганської, Донецької, Запорізької та Миколаївської областей перебувають у суді.

Слідство має докази, що вони брали участь у створенні псевдопрокуратур на тимчасово окупованих територіях, надавали ворогу інформацію і повідомляли неправдиву інформацію про “скоєння злочинів” окремими підрозділами ЗСУ проти мирного населення, поінформував Генпрокурор.

Він також нагадав, що колишньому керівнику Миколаївської окружної прокуратури Миколі Герману за державну зраду суд уже ухвалив вирок – довічне позбавлення волі.

Костін також поінформував, що станом на кінець червня за держзраду, колабораціонізм і пособництво агресору повідомили про підозру 385 співробітникам Нацполіції, 6 співробітникам Служби безпеки, 22 суддям і працівникам судів. До суду вже спрямували обвинувальні акти стосовно 266 працівників поліції, 2 співробітників СБУ і 7 працівників судової системи.

Як повідомлялося, у Херсоні викрили агентурну мережу ФСБ – резидента і близько 10 інформаторів.