Під час сварки киянин вдарив ножем у груди чоловіка, який орендував у нього кімнату

Під час сварки зловмисник вдарив ножем у груди чоловіка, який орендував у нього кімнату. Поліцейські затримали порушника на місці скоєння злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень киянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

На початку вересня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі на вулиці Ентузіастів його батько травмував ножем квартиранта. За вказаною адресою прибули лікарі «швидкої», патрульні поліцейські, дільничні офіцери, слідчо-оперативна група, а також працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту з чоловіком, у якого тривалий час орендує кімнату. Під час розпиття спиртного в компанії інших мешканців квартири, власник кухонним ножем вдарив квартиранта в груди. «Швидку» та поліцію викликав син нападника, який побачив кров на одязі потерпілого. Медики госпіталізували 44-річного чоловіка з проникаючим колото-різаним пораненням, а підозрюваного поліцейські затримали на місці вчинення злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився киянин, 1970 року народження.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На час слідства фігурант перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва

Оксана Ліщук