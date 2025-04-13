Під Києвом «п’яна» автівка розтрощила частину кладовища (фото)

За офіційною інформацію, пошкоджено понад десятка могил, знесені пам’ятники, надгробки і навіть металевий паркан

У селі Княжичі Броварського району Київської області в ніч проти 13 квітня була знищена частина центрального кладовища. Накоїв лиха невідомий вандал на колесах, який зніс автівкою металевий паркан цвинтаря, а потім пролетів по крайньому ряду могил. Судячи з того, що від них залишилося, швидкість була величезна.

Про нічний інцидент у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. За його словами, ДТП сталася близько першої години ночі, водій автівки не впорався з керуванням.

“За попередніми даними, постраждалих немає. Однак, значних пошкоджень завдано місцям поховань, пошкоджено близько 11 могил, зруйновано огорожі та памʼятники”, – зазначил Сапожко.

Щодо відсутності постраждалих, з цим можна посперечатися, адже є родичі небіжчиків, яким доведеться заново встановлювати надгробки та пам’ятники. Наразі низка могил біля паркану просто зрівняна з землею – і це напередодні поминальних днів, коли люди прибирають поховання близьких. Поліція, звісно, збирає інформацію щодо розмірів завданої шкоди, втім, компенсацію ще потрібно отримати, а для цього встановити особу винуватця.

Офіційно вона поки невідома, але, як повідомляє “Громадський ревізор. Бровари”, місцеві мешканці розповіли журналістам, що за кермом була жінка з ознаками сп’яніння. Її бачили свідки, які прибігли на сильний гуркіт і побачили автівку серед зруйнованих могил. Її, до речі, за словами місцевих, посеред ночі забрав евакуатор. Офіційної інформації від правоохоронців, які працювали на місці, поки не було. // Інформатор