Поліцейські затримали 44-річного шантажиста з Подільська за підозрою у вимаганні грошей у співмістянина

Зловмисник вимагав чималу суму за не розголошення відомостей, які, на його думку, могли б дискредитувати потерпілого як на роботі, так і в суспільстві, і які той бажав зберегти в таємниці.

Правопорушнику повідомили про підозру і помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліцейські за оперативним супроводом співробітників Служби безпеки України встановили, що зловмисник, маючи інформацію про трудову діяльність потерпілого, його сім’ю, у тому числі щодо її матеріального стану, почав вимагати від нього раз на три місяці регулярної сплати 20-25 тисяч гривень за мовчання. На підтвердження серйозності своїх намірів, реальної можливості розголошення таких відомостей та схиляння своєї жертви до сплатити оговореної ним суми грошей, зловмисник створив публікацію про чоловіка компрометуючого й негативного характеру і оприлюднив частину інформації на своїх сторінках у соціальних мережах.

Побоюючись необґрунтованої дискредитації, потерпілий погодився на незаконні вимоги та передав вимагачу кошти у сумі 25 тисяч гривень двома траншами.

За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вимозі передачі чужого майна з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий та його близькі родичі бажають зберегти в таємниці, тобто у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 536 тисяч гривень. Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області