Під варту взято 62-річного жителя Радомишльської ОТГ, підозрюваного в умисному вбивстві односельчанина

За процесуального керівництва прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, місцевому жителю повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі підозрюваному, за участі прокурора, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Слідство встановило, що вбивство скоїв 62-річний житель Радомишльської ОТГ 14.01.2023.

Той роковий день для підозрюваного та 31-річного потерпілого, якому він надав тимчасовий прихисток у своєму помешканні, розпочався ніби вдало: гарно «погостювали» у декількох односельчан. Проте, коли повернулися додому обоє у стані алкогольного сп’яніння, між ними виникло непорозуміння, що переросло у конфлікт. Під час штовханини господар схопив палицю, якою хотів вдарити хлопця по спині. Однак заподіяв йому смертельних побоїв по голові.

Досудове розслідування проводить відділ поліції №3 Житомирського райуправління поліції.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури