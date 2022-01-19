Підлітка, затриманого за спалення людини, Херсонський суд випустив із СІЗО

14-річний школяр, якому інкримінують вбивство з особливою жорстокістю, а саме спалення живцем односельця, вже не під вартою.

Як стало відомо кореспонденту «Нового дня», ще в грудні, коли сплив двомісячний термін перебування підозрюваного у СІЗО, Феміда обрала для нього більш гуманний запобіжний захід. Херсонський міський суд відправив фігуранта під цілодобовий домашній арешт. Херсонська обласна прокуратура з таким рішенням не погодилася й подала апеляцію. Втім, суд вищої інстанції її відхилив. Підлітку залишили цілодобовий домашній арешт. Жорстоке вбивство розслідує обласний главк поліції. Відомо, що висновків судово-психіатричної експертизи ще немає.

Нагадаємо, моторошний злочин стався у жовтні минулого року у Великій Олександрівці. Тут на вулиці Південній був підпалений 41-річний місцевий житель. За даними слідства, ввечері нетверезий чоловік спав біля паркану. Поряд проходили двоє школярів. Одного з них і підозрюють у підпалі селянина. Чоловік був у синтетичному одязі, який спалахнув миттю. Потерпілий отримав тяжкі опіки, від яких не вижив.

Родичі вбитого мешкають неподалік і заявили, що мають запис того, як все було. Злочин зафільмувала відеокамера, встановлена на фасаді будинку.

Матір підозрюваного у його причетність до вбивства не вірить. Разом з тим, жінка розповіла, що син має довідку про психічне захворювання. Проблеми з законом у підлітка вже були. Більше року тому він повернувся з реабілітаційного центру. До спецзакладу на два роки його помістили в якості заходу примусового характеру після вчинення злочину. У 12 років обікрав місцевий магазин. Санкція ж статті щодо вбивства з особливою жорстокістю передбачає від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. За злочин неповнолітній відповідатиме якщо його визнають осудним.