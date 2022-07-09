Підприємець самовільно зайняв земельну ділянку на території столичного природно-заповідного фонду

Не маючи жодних правовстановлюючих документів на землю, фігурант незаконно зайняв ділянку в охоронюваній зоні на Трухановому острові та облаштував там спортивну базу. За скоєне чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Восени 2021 року прокурори Подільської окружної прокуратури та слідчі відділу поліції в річковому порту Київ розпочали кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, яка розміщується на території земель природно-заповідного фонду в охоронній зоні прибережної захисної смуги річки Десенка, площею 1, 4132 га.

Так, було встановлено, що 33-річний місцевий мешканець на земельній ділянці, яка є природоохоронною територією та розміщена на березі річки Дніпро, побудував споруди та об’єкти спортивного значення з огорожею, тим самим обмеживши громадянам вільний доступ до водойми.

Під час досудового розслідування слідчими із залученням експертів встановлено, що дана територія відноситься до території земель природно-заповідного фонду та перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, а підприємець самовільно зайняв та використовує її.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі заочно повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 197–1 Кримінального кодексу України — самовільне зайняття земельної ділянки в охоронних зонах, що завдало значної шкоди її законному володільцю. Санкція цієї статті передбачає до двох років позбавлення волі.

На даний час вирішується питання про оголошення 33-річного фігуранта у розшук та обрання відносно нього запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва