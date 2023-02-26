Підрядник заволодів майже ₴400 тис. бюджетних коштів під час будівництва гімназії на Житомирщині

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури директору приватного підприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах та службовому підробленні – видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що приватне підприємство, відповідно до укладеного договору, зобов’язався виконати комплекс будівельних робіт приміщення гімназії у м. Олевську на загальну суму 15,3 млн грн.

Проте, звітуючи про виконання робіт, підрядник видав офіційні документи, які містили неправдиві відомості. Зокрема, збільшив обсяг виконаних робіт, завищив вартість будівельних матеріалів, а також використав матеріали, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації.

Унаслідок таких махінацій підряднику з бюджету зайво перераховано майже 400 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Кримінальне правопорушення викрито за процесуального керівництва обласної прокуратури та Головного управління Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування. Оперативний супровід здійснює Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури