Горе-матір судитимуть за розбещення своїх малолітніх дітей та торгівлю ними для створення порно
Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактами вчинення сексуального розбещення своїх малолітніх дітей та передачі їх для сексуальної експлуатації (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2020 року на території Київської області матір розбещувала малолітніх дітей.
Також вона неодноразово передавала їх дорослому чоловіку для виготовлення порнографічного контенту.
Дитячу порнографію створювали і поза межами регіону. За використання своїх дітей обвинувачена отримувала грошові кошти.
За вказані дії жінці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet