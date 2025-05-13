Підтверджено тюремні строки за хабарництво для судді Приморського райсуду Маріуполя та його помічниці

Апеляційна палата ВАКС підтвердила тюремні строки для судді Приморського райсуду Маріуполя Ігоря Сараєва та його помічниці Тетяни Золотар – 7,5 і 6 років ув’язнення відповідно, плюс конфіскація всього майна.

За версією обвинувачення, у 2018 році суддя з помічницею отримали 15 тис. грн за «правильне» рішення — закрити справу про нетверезе водіння.

Справу розглядали без участі обвинувачених — Сараєв і Золотар залишилися в тимчасово окупованому Маріуполі та з 2022 року в розшуку.

У жовтні 2024 суд заочно арештував Сараєва і стягнув 110 тис. грн застави.

Цікаво, що попри розшук і вирок, він і далі отримував виплати як суддя у відставці. // Prosud