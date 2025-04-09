Після перевірок дитячих будинків та психоневрологічних інтернатів відкрили 8 кримінальних проваджень

За результатами перевірок представниками омбудсмена шкіл-інтернатів, психоневрологічних диспансерів та дитячих будинків правоохоронці розпочали 8 кримінальних проваджень. Порушення виявили в усіх установах, де проходили перевірки.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на запит hromadske.

Загалом у 2024 році за дорученням омбудсмена відбулося 845 моніторингових візитів, ще 55 — провели з початку цього року. Зокрема, торік та з початку цього року представники уповноваженого з прав людини відвідали:

80 психоневрологічних інтернатів;

8 дитячих будинків-інтернатів;

8 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

1 притулок для дітей.

У секретаріаті зазначили, що виявили порушення в переважній більшості об’єктів.

Серед порушень — спільне використання дітьми засобів особистої гігієни та перевищена допустима кількість вихованців у кімнатах.

Також працівники будинків дитини використовували протерміновані харчові продукти та не дотримувалися вимог санітарного законодавства в харчоблоці.

Крім того, дітям призначали психофармакологічні препарати без згоди законних представників та належних медичних показань.

Бюджет закладів розподілявся непропорційно: понад 75% коштів спрямовувалися на фонд оплати праці працівників та оплату комунальних послуг.

Також виявили випадки перебування дітей у закладі без належних правових підстав.

За фактами неналежних умов перебування дітей та інших порушень прав дитини розпочали 8 кримінальних проваджень.

Догану оголосили 12 працівникам, а одну людину відсторонили від посади, заборонивши також працювати з дітьми впродовж року. Двох керівників закладів звільнили.