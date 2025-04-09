Після перевірок дитячих будинків та психоневрологічних інтернатів відкрили 8 кримінальних проваджень
За результатами перевірок представниками омбудсмена шкіл-інтернатів, психоневрологічних диспансерів та дитячих будинків правоохоронці розпочали 8 кримінальних проваджень. Порушення виявили в усіх установах, де проходили перевірки.
Про це йдеться у відповіді секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на запит hromadske.
Загалом у 2024 році за дорученням омбудсмена відбулося 845 моніторингових візитів, ще 55 — провели з початку цього року. Зокрема, торік та з початку цього року представники уповноваженого з прав людини відвідали:
- 80 психоневрологічних інтернатів;
- 8 дитячих будинків-інтернатів;
- 8 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;
- 1 притулок для дітей.
У секретаріаті зазначили, що виявили порушення в переважній більшості об’єктів.
Серед порушень — спільне використання дітьми засобів особистої гігієни та перевищена допустима кількість вихованців у кімнатах.
Також працівники будинків дитини використовували протерміновані харчові продукти та не дотримувалися вимог санітарного законодавства в харчоблоці.
Крім того, дітям призначали психофармакологічні препарати без згоди законних представників та належних медичних показань.
Бюджет закладів розподілявся непропорційно: понад 75% коштів спрямовувалися на фонд оплати праці працівників та оплату комунальних послуг.
Також виявили випадки перебування дітей у закладі без належних правових підстав.
За фактами неналежних умов перебування дітей та інших порушень прав дитини розпочали 8 кримінальних проваджень.
Догану оголосили 12 працівникам, а одну людину відсторонили від посади, заборонивши також працювати з дітьми впродовж року. Двох керівників закладів звільнили.Tweet