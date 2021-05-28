Под Киевом из зала суда сбежал подозреваемый (фото)

Сегодня, 28 мая, из зала Ирпенского городского суда сбежал уроженец Азербайджана Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Оглы. Правоохранители уже разыскивают беглеца в районах вокруг Киева.

В Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах Киевской области сейчас проводится специальная полицейская операция. На поиски злоумышленника отправили личный состав и наряды полиции области.

«Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные брюки. Если вы владеете информацией относительно места нахождения данного гражданина просим немедленно сообщать по номеру телефона (04597) 613 35 или на спецлинию 102″, — заявили в полиции. // РБК-Украина