Под Киевом задержали подозреваемого в изнасиловании девушки

В полицию обратились неравнодушные соседи.

Под Киевом в Борисполе 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 21-летней девушки.

Как сообщает патрульная полиция Киевской области, к ним в понедельник, 29 ноября, в 15:00 обратились неравнодушные соседи, которые сообщили, что на улице Авиаторов в квартире слышат крики умоляющей о помощи женщины.

На место происшествия прибыли патрульные, однако дверь в квартиру была закрыта.

Неизвестный сначала отказывался впускать в дом полицейских, однако впоследствии открыл дверь.

В квартире находился 26-летний мужчина и 21-летняя девушка, которая сообщила об изнасиловании.

На место происшествия вызвали следователей. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. // Главред