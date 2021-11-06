Под Одессой напали на депутата и его жену: мужчина в тяжелом состоянии

В Одесской области напали на депутата из Херсонской области. Сейчас мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Одесской области.

Как стало известно, ЧП произошло вечером 5 ноября в районе завода «Центролит» на Новониколаевской дороге. Неизвестные остановили Toyota Land Cruiser Prado депутата, напав на него и жену, которая была за рулем.

Как пишет «Думская», мужчине раздробили коленные суставы. По данным источника, пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий.

На данный момент мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

В полиции сообщили, что открыто уголовное производство по с. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Кроме того, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Как рассказали «Сегодня» в полиции, депутат госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.