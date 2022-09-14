Покидьок, який минулого року поранив двох дітей на спортмайданчику, сидітиме 7 років

Тернопільський апеляційний суд підтримав позицію прокурора щодо призначення покарання – 7 років позбавлення волі стрільцеві, що поранив 2 дітей на спортивному майданчику у Тернополі (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України).

Прокурор довів у суді, що саме обвинувачений вистрілив із рушниці у хлопчика, який 21 січня 2021 року отримав множинні тілесні ушкодження під час прогулянки. Лікарі, прооперувавши 11-річну дитину, витягли з її тіла близько 40 дробинок.

Згодом правоохоронці виявили ще одного постраждалого – 8-річного хлопчика, з щоки якого теж витягнули дріб з мисливської рушниці.

Суд апеляційної інстанції залишив в силі вирок Тернопільського міськрайонного суду, не задоволивши апеляційну скаргу обвинуваченого про пом’якшення йому покарання.

Вирок вступив у законну силу

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури