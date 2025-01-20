Поліцейські Львівщини встановили двох водіїв, які здійснили смертельні наїзди на пішоходів та втекли

Минулої доби від отриманих внаслідок ДТП травм загинули двоє мешканців Львівського та Стрийського районів.

Так, 19 січня, близько 07.10, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Великі Грибовичі водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, 55-річний місцевий житель, здійснив наїзд на 62-річного мешканця Львівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася о 19.40 у селі Кам’яне Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Audi Q5, 34-річна жителька одного з сіл району, здійснила наїзд на пішохода, 44-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду швидкої.

В обох випадках водії транспортних засобів залишили місце ДТП. Проведеними розшуковими заходами поліцейські встановили їхнє місцезнаходження.

За цими фактами слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини подій.

Відділ комунікації поліції Львівської області