Поліцейські вручили підозри чотирьом ув‘язненим столичного СІЗО, які вимагали 10 000 доларів у співкамерника

Четверо ув’язнених, погрожуючи насильством, вимагали гроші за неіснуючий борг у свого співкамерника. За оперативною інформацією зловмисники діяли в інтересах кримінальних авторитетів з росії, так званих “ворів в законі”.

Знаходячись у столичному слідчому ізоляторі, четверо чоловіків, уродженців Грузії, Таджикистану та Азербайджану, один з яких мав статус особи підвищеного злочинного впливу серед криміналітету, організували схему поборів із співкамерника. За словами вимагачів, чоловік нібито порушив “закони” злочинного світу, тож мав сплатити “штраф” – 10 000 доларів у «общак» для потреб «ворів в законі», які перебувають на території країни -агресора.

Судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини, змовники почали застосовувати до своєї жертви фізичне та психологічне насилля, аби той сплатив їм гроші за можливість «спокійно» жити у камері. У разі відмови – погрожували жорстокою розправою.

За умовою спільників співкамерник через знайомих на волі мав передати гроші посередниці одного із учасників групи. Лише після цього вони обіцяли залишити ув‘язненого у спокою.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Печерського управління поліції Києва затримали жінку в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання грошей. Одночасно, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ, у камерах осіб, причетних до оборудки провели санкціоновані обшуки.

Наразі чотирьом змовникам слідчі поліції оголосили про підозру за ч.4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Крім того, одному з фігурантів готується вручення підозри за ч.3 ст.255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Печерська окружна прокуратура.

Слідство триває.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України