Поліцейські викрили зловмисницю, яка вкрала гроші з банківської картки 76-річної жінки

Поліцейські Калинівки встановили 33-річну жительку міста, яка розраховувалась у магазинах чужою банківською карткою та витратила майже 6000 гривень. 14 вересня поліцейські ідентифікували жінку завдяки записам з камер відеонагляду та встановили місце її перебування. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції Володимира Олексюка, повідомлення про злочин правоохоронці отримали 14 вересня від 76-річної жительки м. Калинівки. Відсутність майже 6000 гривень та банківської картки потерпіла виявила після перевірки додатка банк онлайн.

Майже 6000 гривень були витрачені у місцевих магазинах 12 та 13 вересня, хоча потерпіла ніяких покупок не здійснювала. Працівники кримінальної поліції оперативним шляхом встановили зловмисницю.

До злочину виявилась причетною 33-річна місцева жителька, яка 12 вересня знайшла банківську картку потерпілої та залишила її собі.

Усвідомлюючи, що дана картка належить іншій особі та маючи можливість повернути картку до відділення банку, зловмисниця продовжила свої злочинні дії. Взяла банківську картку та пішла купувати різні речі у місцевих магазинах.

Працівники поліції вилучили банківську картку потерпілої за місцем проживання підозрюваної.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статі передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області