Поліцейські затримали чоловіка за хуліганські дії зі зброєю у Соборному районі Дніпра
Біля одного з розважальних закладів 23-річний чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета. Внаслідок стрілянини двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження.
29 серпня близько 03.00 до поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії по вулиці Космічній в Соборному районі міста.
Попередньо встановлено, що 23-річний чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета в бік двох чоловіків. Постраждалі отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – пістолет, схожий на травматичний.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП