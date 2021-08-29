Поліцейські затримали чоловіка за хуліганські дії зі зброєю у Соборному районі Дніпра

Біля одного з розважальних закладів 23-річний чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета. Внаслідок стрілянини двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження.

29 серпня близько 03.00 до поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії по вулиці Космічній в Соборному районі міста.

Попередньо встановлено, що 23-річний чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета в бік двох чоловіків. Постраждалі отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – пістолет, схожий на травматичний.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП