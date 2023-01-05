поліцейські затримали підозрюваного у розбійному нападі на родину підприємців з одещини

Злочин був скоєний 27 грудня в одному з сіл Таїровської селищної громади Одеського району. Пізно ввечері голові сімейства надійшов дзвінок з незнайомого номера. Чоловічий голос на другому кінці слухавки повідомив: щось сталося з його автомобілем, який був запаркований біля будинку. Щойно громадянин вийшов на вулицю, його побили і заволокли в будинок, а там разом з дружиною зв’язали заздалегідь заготовленим скотчем, заклеїли їм очі та роти і заволоділи сімейними заощадженнями.

Щойно потерпілі спромоглися звільнитися, одразу покликали на допомогу. На місце події прибули співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 та Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисників було декілька, обличчя вони ховали за масками, а руки – в рукавичках, аби не залишати по собі слідів. З собою спільники забрали кошти в сумі 380 000 гривень та 3000 доларів США, а також банківську картку.

Вжитими слідчо-оперативними заходами вже наступного дня поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний мешканець Чорноморської міської громади, який неодноразово потрапляв у поле зору поліції.

Фігуранта розшукали і затримали за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» та батальйону поліції особливого призначення. Під час невідкладного обшуку в автомобілі, на якому слідував чоловік, та за місцем його мешкання правоохоронці виявили банківську картку потерпілих, маску, хомути, скотч та інші речові докази протиправних дій.

За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру в розбої, тобто в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном у великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану.

Цей злочин передбачений ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2