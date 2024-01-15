Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жителя Подільського району Одещини

Тіло небіжчика з вогнепальним пораненням знайшли у суботу біля його будинку в місті Балта близько 23-ї години.

Поліцейські попередньо встановили, що загиблого, який займався виготовленням ключів, по домофону викликав на вулицю невідомий чоловік нібито, щоб зробити замовлення. А вже через декілька хвилин сусіди сповістили дружину і поліцейських про те, що він мертвий.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції, які прибули на місце події, виявили потерпілого зі слідами насильницької смерті та вилучили гільзи від вогнепальної зброї й інші предмети, що становлять інтерес для слідства.

Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, обійшовши та опитавши містян, правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився співмістянин убитого. Чоловіка розшукали в Одесі, куди він відразу втік.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Подільське районне управління поліції Одеської області