Поліцейські затримали жителя Одеси, який застрелив знайомого

Зловмисник виманив потерпілого до «Дальницького лісу», застрелив і покинув. Правопорушник неодноразово судимий за тяжкі злочини, зокрема за умисні вбивства, тож йому повідомили про підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, якою передбачене покарання позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічним ув’язненням.

Про виявлення чоловіка з ознаками насильницької смерті у державному ботанічному заказнику «Дальницький ліс» до поліції повідомив тракторист. З місця події поліцейські вилучили стріляні гільзи, одяг з біологічними слідами та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Вжитими заходами було встановлено, що потерпілий проживав в одному з сіл Фонтанської сільської громади. Попередньо, смерть 50-річного чоловіка настала від отриманих трьох вогнепальних поранень голови та грудної клітки, остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

В ході розпочатого слідчими досудового розслідування працівники оперативних і слідчих підрозділів ГУНП в Одеській області та Одеського районного управління поліції № 2 встановили коло спілкування потерпілого і вже наступного дня викрили правопорушника.

Було встановлено, що до злочину причетний 50-річний житель Одеси. Чоловік заздалегідь продумав свої дії, придбав мобільний телефон, абонентський номер, вогнепальну зброю та бойові припаси до неї. Подзвонивши знайомому, зловмисник виманив його з дому, запропонувавши зустрітись, і поїхав із ним до лісу. А там здійснив чотири постріли з пістолета невстановленого на даний час зразка в голову та груди потерпілого, три з яких потрапили у ціль.

Поранений громадянин загинув на місці скоєння злочину.

Поліцейські розшукали зловмисника за місцем проживання його знайомої. У нього вилучили декілька набоїв до вогнепальної зброї, місце знаходження самого знаряддя злочину встановлюється.

«Фігурант був судимий за вбивства, розбійний напад, незаконне позбавлення волі, вимагання та інші злочини. На підставі достатньої кількості доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокурора Біляївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Цей злочин кваліфікується за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. За клопотанням поліцейських, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мотиви скоєного встановлюватимемо в ході слідства», – зазначив т.в.о. заступника начальника Одеського районного управління поліції № 2 – начальник слідчого відділу Олег Шпитко.

ГУ Національної поліції в Одеській області