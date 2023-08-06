Поліція просить зголоситися потерпілих від шахрайки, яка продавала неіснуючі тури в Грецію

Нещодавно поліцейські Тернопільського райуправління поліції викрили мешканку Івано-Франківської області, котра продавала неіснуючі тури до Греції, та ошукала понад 230 осіб. Жінці уже оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Наразі фігурантка перебуває під слідством.

Про цей випадок правоохоронці широко інформували громадськість у засобах масової інформації.

Після цього до поліцейських почали надходити повідомлення від інших потерпілих, у яких “бізнесменка”, яка представлялася пані Ольгою, видурила гроші за відпочинок за кордоном. За минулу добу до працівників поліції звернулися двоє жителів Тернополя. Вони у червні оплатили за оформлення поїздки у Грецію та бронювання готелю понад 17 000 гривень. Проте, як і інші потерпілі, залишилися без грошей і на відпочинок не поїхали.

Працівники поліції документують кожен такий факт і проводять перевірку.

З метою встановлення інших осіб, потерпілих від шахрайських дій фігурантки, працівники поліції просять звертатися до поліції за номерами у Тернополі:(0352) 27-11-70, 050-102-02-36 або на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопілської області