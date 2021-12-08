Поліція викрила двох жителів Чугуївського району, які заволоділи чужою автівкою та збили людину

Після скоєного правопорушники залишили місце ДТП та покинули транспортний засіб. Відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам слідчі повідомили про підозру.

5 грудня близько 05:00 до чергової частини надійшло повідомлення від медиків про те, що на трасі між містом Чугуєвом та селищем Малинівка виявлений збитий пішохід із численними тілесними ушкодженнями. Потерпілим виявився 19-річний парубок. Зараз він перебуває без свідомості в одній з харківських лікарень.

Поліцейські встановили, що 16-річний хлопець підробляв на мийці, взяв ключі від автомобіля без дозволу власника і поїхав кататися разом зі своїм 26-річним товаришем. Хлопці розпивали алкогольні напої та по черзі сідали за кермо.

Близько 03:00 наступного дня вони переїхали міст з Чугуєва до Малинівки. Під час руху 26-річний молодик, який перебував за кермом, побачив пішохода, якого ударом відкинуло на узбіччя. Зрозумівши, що скоїли ДТП, хлопці повернулися до Малинівки та покинули автівку у посадці за селищем.

26-річному молодику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. 7 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

16-річному хлопцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 5 до 8 років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Харківської області