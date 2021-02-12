Поліція виявила несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медичних відходів у двох областях (відео)

Представники фірми-ліцензіата звозили їх до складських приміщень, непередбачених для зберігання та утилізації, на території Київської та Миколаївської областей. Під час огляду правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, органічні медичні відходи, предмети із залишками біологічних рідин, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19. Проводяться заходи для убезпечення громадян та належної утилізації виявлених відходів.

Працівники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України спільно зі слідчими Київщини, представниками регіональних центрів Державної екологічної інспекції України та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували факти грубого порушення санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами підприємством-ліцензіатом із Київщини.

Згідно із правилами знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення. Натомість встановлено: підприємство, не виконуючи взятих зобов’язань, звозило залишки до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації епідемічно небезпечних медичних відходів, розташованих на території Миколаївської та Київської областей.

Вчора, 11 лютого, проведено обшуки в офісних і складських приміщеннях, які орендувало підприємство-ліцензіат. У результаті правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, а також органічні медичні відходи, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19.

Правоохоронці проводять заходи для убезпечення громадян. Окрім того, про факт виявлення небезпечних відходів будуть поінформовані представники органів місцевої влади для вирішення питання щодо організації належної утилізації виявлених відходів.

Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Встановлюється коло осіб, причетних до цього правопорушення.

Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватися питання щодо додаткової кваліфікації дій правопорушників за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Управління комунікації Національної поліції України