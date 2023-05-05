Поліція встановлює аферистів, які ошукали мешканку Вознесенська на 94 тисячі гривень

До чергової частини Вознесенського районного управління поліції Миколаївщини надійшло повідомлення від 54-річної жінки про те, що невідома особа шляхом обману на одній із інтернет-платформ заволоділа її грошима.

За словами потерпілої, в одному із онлайн-магазинів вона знайшла оголошення про продаж квадрокоптера.

Зв’язавшись по телефону із продавцями фейкового магазину та виконавши всі умови, передбачені для купівлі товару, заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 94 800 гривень за реквізитами, які вказали шахраї. Після чого товар жінці так і не надійшов, а з продавцями більше не було зв’язку.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років.

Аби не потрапити на гачок шахраїв під час онлайн-шопінгу, поліцейські радять користуватися лише перевіреними сайтами, надавати перевагу післяплаті та не переходити за сторонніми посиланнями.

Поліція закликає громадян бути обережними. Щоб не стати жертвою шахраїв не повідомляйте нікому особистих даних та завжди перевіряйте інформацію і шукайте відгуки про продавця.

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами аферистів, не зволікайте, негайно телефонуйте 102 або звертайтеся до найближчого відділення поліції!

Вознесенське районне управління поліції