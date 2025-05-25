Поліція встановлює зловмисника, який підірвав гранату на подвірʼї домогосподарств на Львівщині

Внаслідок події ніхто не постраждав, уламками був пошкоджений автомобіль та вікна будинку.

Повідомлення про вибух, що стався на подвірʼї домогосподарства в одному з населених пунктів у Шептицькрму районі, надійшло у поліцію сьогодні, 25 травня, близько 2.30.

На місці події працювали: оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького відділу поліції, а також спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, вибухнула граната, тип та походження якої встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав, уламками був пошкоджений автомобіль, припаркований неподалік місця вибуху, а також вікна будинку.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання- позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють зловмисника, причетного до скоєння кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Львівської області