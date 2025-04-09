Поліція встановила автомобіль та водія, який збив жінку у Полтаві та залишив місце ДТП

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Skoda Superb здійснив наїзд на 75-річну полтавку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу, після чого зник з місця події. Постраждалу з травмами госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 квітня близько 14-ї години на вулиці Олександра Бідного у Полтаві. На місці події працювала слідчо-оперативна група Полтавського райуправління поліції.

Під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування причетного до дорожньо-транспортної пригоди транспортного засобу. Його виявили у місті Миргороді. Також попередньо встановлено, що на момент ДТП легковиком, ймовірно, керував 46-річний миргородець. Наразі автомобіль вилучений. Слідством призначені відповідні експертизи.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського

районного управління поліції)