Поліція встановила зловмисника, який викрав у родички майже 200 000 гривень

5 червня працівники Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції встановили правопорушника, який скоїв крадіжку 2200 доларів США та 100 000 гривень з будинку своєї родички. Проводиться розслідування.

До поліції звернулась 71-річна мешканка Калинівської територіальної громади з повідомленням про крадіжку коштів з її будинку. Жінка розповіла, що відсутність заощаджень вона виявила напередодні.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції Володимир Олексюк, під час виїзду на місце події поліцейські встановили причетність до скоєного 18-річного родича потерпілої, жителя Хмельницької області.

Як з’ясувалось, хлопець на вихідні приїжджав до неї у гості та заходив до кімнати, де потерпіла зберігала свої заощадження.

Поліцейські розшукали правопорушника в м. Рівне. У скоєному він зізнався.

Викрадені гроші вилучені частково.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення правопорушникові про підозру.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Хмільницькою окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області