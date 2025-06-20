Поліція затримала Бердичівського міського голову

За інформацією правоохоронців, кримінальне провадження, в рамках якого затримали Сергія Орлюка, розслідується за фактом одержання хабаря посадовою особою.

Вдень 20 червня з’явилася інформація по затримання Бердичівського міського голови Сергія Орлюка. Суспільне звернулося за коментарями для підтвердження чи спростування цієї інформації.

Про те, що міського голову Бердичева Сергія Орлюка затримали і одягають на нього кайданки, повідомили в Telegram-каналі “Підслухано Бердичів”. На каналі опублікували відео, на якому серед вулиці на чоловіка, схожого на Сергія Орлюка, одягають кайданки.

Суспільне зателефонувало Сергію Орлюку, втім, його номер не відповідав. У коментарі Суспільному радник Бердичівського міського голови Артур Іваненко сказав, що йому наразі нічого невідомо про цю ситуацію.

“Не знаю, міського голову сьогодні ще не бачив і не спілкувався з ним. Мені люди дзвонять уже і запитують про це, але я не бачив цієї ситуації. Зараз буду з’ясовувати, але поки що нічого не знаю”, — сказав Суспільному Артур Іваненко.

Старша інспекторка з комунікацій Бердичівського райвідділу поліції Ірина Коломієць сказала Суспільному, що інформацію щодо події поліція надасть пізніше.

Журналісти Суспільного з’ясували, що справою, ймовірно, займається управління стратегічних розслідувань департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Станом на 13:45 речниця цього управління Наталія Калиновська на дзвінки Суспільного не відповіла.

Інформацію про затримання Сергія Орлюка з фото опублікувало також бердичівське інтернет-видання “Ріо-Бердичів”.

“Сотні водіїв автомобілів, які проїждають Житомирською, поблизу залізничного переїзду, можуть бачити, як Бердичівський міський голова стоїть у наручниках. Охоронці утримуються від коментарів. Очікують на слідчу групу та прокуратуру. Додатково відомо, що правоохоронці знайшли флешку у кишені мера Бердичева та спакували у конверт. Патрульна поліція регулює рух, щоб уникнути заторів”, — пише “Ріо-Бердичів”.

Редактор сайту “Ріо-Бердичів” Олександр Доманський, який перебуває на місці затримання Бердичівського міського голови, сказав Суспільному, що спробував взяти коментар у Сергія Орлюка, втім, той відповів, що не має зараз права давати коментарі.

В коментарі Суспільному Наталія Калиновська підтвердила факт затримання Сергія Орлюка.

“Так, ми підтвержуємо факт викриття посадовця Бердичівської міської ради. Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Наразі це вся інформація, яку я можу вам надати”, — сказала Наталія Калиновська.

Суспільне продовжує з’ясовувати інформацію по цій справі і розповідатиме про всі нові подробиці.