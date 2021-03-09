Поляка посадили на 10 лет за убийство украинца в Лодзи

Гражданину Польши вынесли суровый приговор за пьяную драку, которая привела к трагедии

Суд в Польше признал виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы ранее судимого поляка, который избил до смерти украинца в 2019 году в городе Лодзь.

Об этом сообщает Radio Lodz.

Инцидент произошел в мае 2019 года в микрорайоне Балути – во время алкогольного застолья между двумя мужчинами вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку.

На кадрах, снятых уличными камерами видно, как гражданин Польши фактически выбросил украинца на улицу из дома и продолжил волочить его бессознательного по земле. Спустя два дня жертва скончалась.

Вынося приговор, судья окружного суда Лодзи Пшемыслав Заблоцкий подчеркнул жестокость самого избиения, а также что остальные участники застолья продолжили распивать алкоголь вместо того, чтобы прийти на помощь.

В связи с этим обвиняемого признали виновным в избиении со смертельным исходом и удовлетворили требование прокуратуры – 10 лет тюрьмы.

Адвокат убийцы планирует подать апелляцию. // Сегодня