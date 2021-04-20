В Харькове осужден студент, который на скорости 120 км/ч убил пешехода и скрылся с места ДТП

Водитель нарушил правила дорожного движения и на большой скорости сбил пешехода, который переходил дорогу

Скорость автомобиля в момент ДТП составляла около 120 км/ч, говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.

Обвиняемый — уроженец Харькова, ученик Харьковского государственного автомобильного колледжа.

Установлено, что в августе 2020 года подсудимый за рулем автомобиля Volkswagen Passat ехал Кольцевой дороге из стороны проспекта Московского в направлении улицы Зубарева со скоростью около 120 км/ч.

В районе дома №308 на проспекте Московском водитель не сбавил скорость и не остановился, а не убедился, что на переходе нет пешеходов, и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть. В результате наезда пешеход погиб на месте ДТП.

Водитель в свою очередь с места аварии скрылся.

Суд признал водителя виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 135 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.