На Вінниччині посадовці незаконно організували видобування корисних копалин загальнодержавного значення

Своїми діями зловмисники завдали шкоди навколишньому природному середовищу на понад 12,9 млн грн. Фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, протягом 2021-2023 років 67-річний директор підприємства та 60-річна начальник кар’єру, знаючи про зупинення спеціального дозволу на користування надрами, мали припинити роботи на родовищі, однак організували видобування та продаж пісковику об’ємом близько 3 тисяч м3, що належать до корисних копалин загальнодержавного значення.

Прибуток отриманий від реалізації незаконно видобутої сировини поза бухгалтерським обліком учасники злочинної схеми розподіляли між собою шляхом переведення коштів на карткові рахунки банківських установ. Досудовим розслідуванням встановлено, що загальна сума легалізованих доходів від такої діяльності склала 3 млн грн.

Днями слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, зібравши доказову базу, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні до суду.

Фігуранти обвинувачуються у незаконному видобуванні надр та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України). Подальшу долю обвинувачених вирішить суд.

Відділ комунікації поліції Вінницької області