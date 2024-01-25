Понад ₴25 млн. збитків на формі для військових: директору столичного підприємства повідомили про підозру

Поставлена форма не відповідала технічним вимогам, тож не могла використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Викрили схему привласнення бюджетних коштів під час поставки форменого одягу до військової частини оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві та слідчі поліції Києва. Встановлено, що між однією з київських військових частин та субʼєктом господарювання був укладений договір на закупівлю 3 000 одиниць військового одягу. Підрядник мав забезпечити військових форменим одягом на загальну суму понад 25 млн грн. Усі розрахунки були проведені вчасно та в повному обсязі, проте в подальшому встановлено, що форма не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Під час проведення експертиз виявлено, що отриманий формений одяг не відповідає технічним умовам Міністерства оборони України. В результаті оборудки було завдано збитків на понад 25 мільйонів гривень.

У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії фігуранта: договір, видаткові накладні, статут, зразки підписів тощо.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для збору доказової бази для притягнення усіх фігурантів, що могли бути причетні до корупційної схеми, до відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України