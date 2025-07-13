Понад ₴4,4 млн збитків на закупівлях техніки для ЗСУ: у Дніпрі судитимуть керівника КП

Правоохоронці встановили, що директор комунального підприємства Дніпровської міської ради уклав договори на закупівлю квадроциклів для українських захисників за значно завищеними цінами та з порушенням процедури. Обвинувальний акт передано до суду. Йому загрожує до 12-ти років в’язниці.

Кіберполіцейські Дніпра спільно з детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону цієї весни встановили посадовця, який уклав договори про закупівлю квадроциклів для потреб сил оборони за значно завищеними цінами та без застосування відкритих торгів.

Кошти на закупівлю техніки були виділені в рамках Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки.

Загальна вартість закупівлі 33 квадроциклів для українських воїнів становила майже 274 тисячі євро.

У подальшому комунальне підприємство отримало замовлену техніку, за яку з рахунків міськради було перераховано понад 12 млн грн. За результатами низки судових експертиз, вказана сума перевищує ринкову вартість товару на понад 4,4 млн грн.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування щодо посадовця і направили до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 (Розтрата чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції Національної поліції України