Понад ₴86 тис. збитків громаді під час ремонту укриття у дитячому садочку – підозрюються підрядник та посадовець відділу освіти

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовій особі відділу освіти міськради та директору товариства за фактами службового підроблення, розтрати та заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підрядник уклав з відділом освіти однієї з міських рад Бориспільського району договір з ремонту підвального приміщення закладу дошкільної освіти. Його планували використовувати як найпростіше укриття.

З метою заволодіння коштами, підозрювані внесли до звітної документації завищені обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. На підставі цих документів відділ освіти перерахував на рахунок товариства бюджетні кошти. Збитки становлять понад 86 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура