Вбивство окупантами священнослужителя та двох мирних мешканців на Київщині – розпочато розслідування

Органи прокуратури Київської області розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни збройними силами Російської Федерації (ст. 438 КК України).

Встановлено, що 4 березня 2022 року у с. Обуховичі Вишгородського району в результаті військової агресії РФ з автоматичної зброї вбито мирного мешканця.

Також, 2 березня 2022 року у с. Селище Броварського району Київської області військові країни-агресора здійснили обстріл блокпосту. Від кульового поранення помер місцевий мешканець.

Крім того, 27 лютого 2022 року у с. Іванків Вишгородського району окупанти з метою заволодіння транспортним засобом з автоматичної зброї вбили священнослужителя — настоятеля парафії Різдва Пресвятої Богородиці.

Прокурори Київщини вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів збройних сил Російської Федерації.

Офіс Генпрокурора